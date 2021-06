"Comunica-se às instituições participantes do MCI que o Standard Bank Moçambique SA, por suspensão decidida pelo Banco de Moçambique, está interdito, com efeitos imediatos, de participar de todas as atividades do mercado cambial", lê-se num documento do banco central a que a Lusa teve acesso, sem mais detalhes.

Fonte ligada à área da comunicação no Standard Bank, em Maputo, confirmou a informação, mas referiu que, para já, a instituição não tem comentários a fazer.

LFO // LFS

Lusa/Fim