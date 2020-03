Banco de Moçambique reduz coeficiente de reservas obrigatórias exigidas à banca A ameaça do novo coronavírus, apesar ainda não ter sido detetado em Moçambique, levou hoje o banco central do país a reduzir as reservas obrigatórias exigidas ao sistema bancário em moeda nacional (metical) estrangeira, anunciou em comunicado. economia Lusa economia/banco-de-mocambique-reduz-coeficiente-de_5e6f995a95e8c81945137b49





"O Conselho de Administração do Banco de Moçambique, reunido em sessão extraordinária, deliberou reduzir em 150 pontos base os coeficientes das reservas obrigatórias em moeda nacional e em moeda estrangeira, com efeitos a partir do período de constituição que se inicia em 7 de abril", lê-se no documento.

A decisão visa "libertar liquidez para o sistema bancário enfrentar, com maior resiliência, os riscos crescentes decorrentes dos impactos macroeconómicos" da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.