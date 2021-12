A inflação homóloga no Reino Unido subiu para 5,1% em novembro, tendo registado o maior aumento numa década.

Este aumento do Banco de Inglaterra (BoE) é o primeiro desde agosto de 2018 e o terceiro desde a crise de crédito de 2008.

O BoE baixou as taxas para 0,1% em 19 de março de 2020, como medida para combater a pandemia.

Contrariamente às previsões dos analistas, o comité de política monetária do banco decidiu por uma ampla maioria de oito votos contra um aumentar o preço do dinheiro, embora o efeito da variante Ómicron do coronavírus na economia seja ainda desconhecido.

Os analistas previam que a instituição liderada por Andrew Bailey esperaria pelo menos até à sua próxima reunião de 03 de fevereiro para começar a aumentar as taxas de juro, quando se teria comprovado o impacto do fim, em 30 de setembro, do programa de proteção do emprego do Governo, introduzido no início da pandemia.

O banco optou também hoje por manter o seu programa de flexibilização quantitativa, que, desde a sua introdução, em março de 2009, comprou principalmente obrigações públicas, mas também privadas por um valor total de 895.000 milhões de libras (um bilião de euros).

O Banco de Inglaterra decidiu agir apressadamente face ao aumento homólogo do índice de preços no consumidor (IPC), que se situou em 5,1% em novembro -- contra 4,2% em outubro --, o maior aumento desde setembro de 2011 e muito acima do objetivo oficial de 2%.

O forte aumento foi impulsionado pelo crescimento dos preços da energia e dos combustíveis e reflete também a escassez de certos bens devido a ruturas na cadeia de abastecimento.

Ainda assim, a taxa de desemprego continua a diminuir no Reino Unido, situando-se em 4,2% entre agosto e outubro, contra 4,3% entre julho e setembro, embora o efeito total do termo do programa governamental de proteção do emprego ainda não tenha sido sentido.

O Reino Unido registou 78.610 novos contágios com covid-19 na quarta-feira, o maior número diário jamais registado, impulsionado pela variante Ómicron, que tem uma maior transmissibilidade e risco de reinfecção.

O Governo introduziu este mês novas restrições sociais e de viagem para combater a sua propagação, que terá um impacto na economia.

