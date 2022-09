Numa nota hoje divulgada, o banco central britânico indicou que anunciará a sua decisão no dia 22 de setembro, tendo em conta o período de luto previsto no país pelo falecimento da soberana, aos 96 anos.

Em agosto, as taxas de juro aumentaram 0,5 pontos percentuais, para 1,75%, sendo que o Comité deverá votar a favor de um aumento semelhante, atingindo os 2,25%.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.

