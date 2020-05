"O conselho de administração do Banco aprovou hoje de forma unânime uma emenda ao empréstimo decidido em setembro do ano passado para o desenvolvimento e construção do projeto de gás natural localizado na península de Afungi, no norte de Moçambique", lê-se num comunicado de hoje na página do banco.

De acordo com o documento, a administração resolveu descer o valor inicial dos empréstimos disponibilizados, de 5 mil milhões de dólares (4,6 mil milhões de euros) para 4,7 mil milhões de dólares, mas alarga o âmbito do financiamento de forma a incluir 16.700 empregos americanos e o número de empresas, que passa de 37 para 68, durante os cinco anos de construção do projeto.