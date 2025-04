Banco de Cabo Verde prevê concluir até maio análise à venda do BCA, grupo CGD

Praia, 03 abr 2025 (Lusa) -- O governador do Banco de Cabo Verde (BCV) remeteu hoje para maio uma decisão sobre a venda do Banco Comercial do Atlântico (BCA), que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) pretende vender ao grupo Coris, do Burkina Faso.