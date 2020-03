Banco central angolano multa banca por violações várias dos procedimentos O Banco Nacional de Angola (BNA) instaurou 490 processos sancionatórios às instituições financeiras do país, entre julho e dezembro de 2019, com a 158 sanções no valor de 421,664 milhões de kwanzas (745 mil euros). economia Lusa economia/banco-central-angolano-multa-banca-por_5e7b495d54821b1985b36a38





No período, o departamento de Regularização e Organização do Sistema Financeiro do BNA registou igualmente doze admoestações.

Em comunicado, a que a Lusa teve hoje acesso, o banco central angolano refere que em relação aos bancos foram aplicados 50 sanções que correspondem a 288,17 milhões de kwanzas (510 mil euros) e cinco advertências.