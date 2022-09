O memorando de entendimento, com duração de dois anos, foi rubricado pelo governador do BNA, José de Lima Massano, e pelo representante residente do PNUD em Angola, Edo Stork.

Além do reforço da troca de experiências no domínio da inclusão financeira, sobretudo para a população mais vulnerável de Angola, as partes acordaram também em promover fóruns sobre inclusão financeira com trabalhadores informais e empresários.

Segundo um comunicado do BNA, as partes, no quadro da plataforma de cooperação sul-sul, acordam igualmente em identificar as melhores ferramentas para aprofundar o acesso ao sistema financeiro, promoção de ações que estimulem o desenvolvimento de novos meios de pagamentos digitais e outros.

O instrumento de cooperação prevê ainda apoio técnico para a elaboração do plano ou programa de educação financeira a nível nacional, ações de inclusão financeira que promovam a igualdade de género e empoderamento feminino.

A implementação de programas de iniciativas na área de tecnologia financeira para o desenvolvimento do ecossistema de Fintechs em Angola, no âmbito do Laboratório de Inovação do Sistema de Pagamentos, consta ainda do protocolo.

