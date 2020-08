A informação consta do relatório e contas de 2019 do International Investment Bank Cabo Verde (iibCV), que refere a aprovação da proposta de aplicação dos lucros do ano passado na reserva legal obrigatória (10% do total) e os restantes noutras reservas, cumprindo a orientação do banco central, para reforço das reservas dos bancos devido à pandemia de covid-19, sem distribuição de dividendos.

De acordo com o documento, a que a Lusa teve hoje acesso, o iibCV registou lucros de 147.250.000 escudos (1,35 milhões de euros) em 2019, sucedendo a prejuízos de 270.820.000 escudos (-2,47 milhões de euros) em 2018 e 55.989.000 escudos (-551,5 mil euros) em 2017.