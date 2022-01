"Para este ano haverá um envelope de 30 milhões de dólares", afirmou Akinwumi Adesina após um encontro com o chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló.

O presidente do BAD iniciou hoje uma visita de 24 horas à Guiné-Bissau, a primeira que realiza ao país, durante a qual realizou encontros com o primeiro-ministro e uma reunião com os ministros da Agricultura, Economia, Energia e Obras Públicas.

Segundo Akinwumi Adesina, do envelope de 30 milhões de dólares, 14 milhões (12,5 milhões de euros) são para a construção da estrada transfronteiriça entre Farim (na Guiné-Bissa) e Tanaf (no Senegal), 8,5 milhões de dólares (7,5 milhões de euros) são de apoio orçamental ao país e sete milhões de dólares (6,2 milhões de euros) para executar reformas e reforçar a capacidade institucional do Estado.

O presidente do BAD disse que abordou também com o chefe de Estado a construção do porto Buba.

"Assegurei ao Presidente o engajamento firme do BAD na mobilização de investidores privados para este projeto, que tenho a certeza será um grande sucesso para o vosso país", afirmou.

Akinwumi Adesina destacou também a necessidade de desenvolver o setor da rizicultura, o arroz é a base alimentar dos guineenses, e da transformação do caju, principal produto de exportação do país.

"O vosso país faz a exportação em bruto do caju, mas os países que são ricos não fazem a exportação da sua matéria-prima. Discutimos que o BAD poderá apoiar no processo de transformação para criar um valor acrescentado", afirmou.

O presidente do BAD manifestou também disponibilidade da instituição para apoiar na reestruturação do setor das pescas.

