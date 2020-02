Banca europeia precisa de 178 mil ME para reservas anticrise

A Autoridade Bancária Europeia considera que as necessidades de entidades financeiras da União Europeia para reservas anticrise são de 178.000 milhões de euros e pede que sejam aproveitadas as condições de baixas taxas de juro para as constituir.

economia

Lusa

