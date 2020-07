Os dados constam de um comunicado divulgado hoje após uma reunião do Comité de Política Monetária do BNA para analisar o comportamento recente dos principais indicadores económicos, numa conjuntura ainda afetada negativamente pela covid-19.

Segundo o BNA, os bancos comerciais receberam 3.167 solicitações no valor de 32,68 mil milhões de kwanzas, das quais foram aprovadas 2 751 (87%) e 125 estão em processo de avaliação.

Das solicitações aprovadas, 280 foram feitas por empresas e 2 471 por particulares, com valores correspondentes a 31,35 mil milhões de kwanzas (47,5 milhões de euros) e 1,32 mil milhões de kwanzas (dois milhões de euros).

Foram rejeitados 291 pedidos das quais 32 do setor empresarial e 259 de clientes particulares pelos seguintes motivos: operações de crédito com regime específico; funcionários ou empresas públicas para os quais não é expectável a baixa de rendimento; e operações de crédito em situação irregular.

A flexibilização dos prazos para o cumprimento de obrigações creditícias foi adotada em 30 de março no Instrutivo n.º 04/2020 do BNA, após ser declarado o estado de emergência.

Os clientes interessados na moratória de 60 dias eram obrigados a ter operações de crédito em situação regular, acompanhando a solicitação junto das instituições financeiras com a demonstração dos impactos económicos sofridos.

Nesse período, os bancos ficaram proibidos de cobrarem encargos, juros ou comissões adicionais ao custo das obrigações inicialmente assumidas e de efetuarem qualquer agravamento às prestações futuras, aumentado somente o número de prestações.

Uma outra medida de estímulo adotada pelo BNA, a disponibilização de uma linha de liquidez para a compra de dívida às empresas no valor de 100 mil milhões de kwanzas (152 milhões de euros) contemplou 80 empresas, tendo sido adquiridos títulos públicos no valor global da linha.

A próxima reunião ordinária do Comité de Política Monetária do Banco Nacional de Angola realiza-se no dia 28 de setembro de 2020.

RCR // VM

Lusa/Fim