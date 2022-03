De acordo com as estatísticas do comércio externo referentes ao quarto trimestre de 2021, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) angolano, e que a Lusa teve hoje acesso, as exportações angolanas, nesse período, registaram um aumento global de 57,7%, face ao período homólogo, tendo a Ásia, a Europa e a América do Norte como os principais continentes das exportações angolanas.

O continente asiático absorveu o maior volume das exportações angolanas nos últimos três meses de 2021 com 77,1%, seguido do continente europeu com 13,1%, América do Norte com 3,9% e o continente africano com 2,6% em relação ao valor total.

A China, maior credor de Angola, foi o principal destino das exportações angolanas com 57,4%, seguido da Índia com 9,3%, Espanha com 5,2%, Emirados Árabes Unidos com 4,5% e a Tailândia com 3,2%.

Segundo a Folha de Informação Rápida do INE, durante o período em análise, os principais parceiros africanos das exportações angolanas foram a África do Sul (54,9%), República Democrática do Congo (28,3%), Namíbia (4,6%), Marrocos (3,9%) e Congo (2,4%).

Angola exportou maioritariamente combustíveis nesse período, com 95%, seguido de outros produtos "incluindo diamantes" com 3,9% e "minerais e mineiros", "metais comuns" e máquinas, equipamentos e aparelhos cada com 0,2% em relação ao valor global.

De acordo com a mesma fonte, as principais categorias das exportações durante o período em análise foram combustíveis (94,8%), bens de consumo (4,2%), bens intermédios (0,8%) e bens de capital (0,2%).

O INE assinala que as importações angolanas registaram no quarto trimestre de 2021 um aumento de 8,4% com a Europa (39,9%), Ásia (38,7%), África (10,0%) e América do Norte como os principais continentes.

Portugal foi o segundo maior fornecedor de Angola nesse período, com 12,4%, depois da China com 15,2%, os Países Baixos, a Índia e os Estados Unidos da América também preenchem o topo com 8,7%, 6,2% e 5,4% respetivamente.

Máquinas, equipamentos e aparelhos, combustíveis, produtos agrícolas, produtos químicos e veículos e outros meios de transporte foram os principais grupos de produtos importados por Angola em outubro, novembro e dezembro de 2021.

Quanto a categorias económicas de bens, os bens de consumo lideram as importações, com 34,3%, seguido de bens intermédios com 28,5%, bens de capital com 19,0% e combustíveis com 18,2% em relação ao valor total.

