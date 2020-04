BAD empresta 2 milhões à OMS para preparar sistemas de saúde O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) aprovou hoje um empréstimo de emergência de dois milhões de dólares para o departamento africano da Organização Mundial de Saúde (OMS) para distribuir pelos países do continente no combate à pandemia. economia Lusa economia/bad-empresta-2-milhoes-a-oms-para-preparar_5e84bbae22595919610bb02a





O empréstimo, equivalente a 1,8 milhões de euros, "será usado por esta instituição para equipar os países da região a prevenir, detetar rapidamente, investigar, conter e gerir os casos detetados da covid-19", lê-se num comunicado do BAD enviado à Lusa.

A verba, que é dada em resposta a um pedido de ajuda da OMS, será usada por esta organização "para aumentar a capacidade de 41 países africanos na prevenção da infeção, em testes e na gestão da pandemia", acrescenta-se no texto.

O empréstimo "é uma parte de várias intervenções do BAD para ajudar os países membros a lideram com esta pandemia que, apesar de lenta a chegar a África, está a espalhar-se rapidamente e a pressionar os já de si frágeis sistemas de saúde".

O empréstimo faz parte de um pacote de 50 milhões de dólares (45,8 milhões de euros) necessário para implementar o Plano de Resposta e Prontidão da OMS, que outros parceiros como as Nações Unidas também estão a apoiar, diz o BAD no comunicado.

Para além dos 3 mil milhões de dólares (2,7 mil milhões de euros) que o BAD angariou nos mercados internacionais na última quinta-feira, o banco está também a preparar "um plano de assistência financeira que vai permitir aos governos e empresas adotarem respostas flexíveis para minorar os impactos sociais e económicos da pandemia".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 866 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 43 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 172.500 são considerados curados.

O número de mortes em África subiu para 196 nas últimas horas num universo de mais de 5.700 casos confirmados em 49 países, de acordo com as estatísticas sobre a doença no continente.

