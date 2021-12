O fundo visa apoiar estratégias para melhorar a produtividade agrícola e o desenvolvimento do agronegócio na província do Niassa, no Norte de Moçambique, refere um comunicado de imprensa do BAD.

"Esta iniciativa está de acordo com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento de Moçambique [ENDE] 2015-2035, que visa melhorar as condições de vida da população através da transformação estrutural da economia e da expansão e diversificação da base de produção", refere-se no comunicado.

O valor vai servir para reforçar a capacidade institucional e o ambiente empresarial para o desenvolvimento agroindustrial, bem como o desenvolvimento da cadeia de valor agrícola na província.

"O projeto basear-se-á numa longa lista de intervenções do Banco no norte de Moçambique, para o fornecimento de infraestruturas e irá desbloquear, a partir do Niassa, o potencial agrícola do corredor de Nacala", acrescenta-se no comunicado.

