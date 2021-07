"Espera-se que as obras de reabilitação restaurem a linha ferroviária neste corredor estratégico de transporte e comércio e melhorem a capacidade de tonelagem da ferrovia de vagões de 60 para os de 80 toneladas", lê-se nas especificações do projeto, que liga o porto da Beira ao Zimbabué.

A linha faz parte do corredor da Beira que liga Moçambique aos países do interior da África Austral, sem acesso direto ao mar, como o Zimbabué, Zâmbia e República Democrática do Congo.

O projeto de reabilitação da linha está alinhado com a estratégia 2018-2022 do BAD para Moçambique.

