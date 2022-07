Maria do Céu Antunes, que está hoje a ser ouvida no parlamento sobre os efeitos da seca e do aumento dos custos de produção no setor agrícola, destacou alguns dos investimentos que visam a promoção do uso eficiente da água.

Neste contexto destacou o aviso que abrirá esta sexta-feira no PDR2020 (Programa de Desenvolvimento Rural), com 24,5 milhões de euros "para financiar investimentos na Agricultura de Precisão e na Eficiência no uso de recursos".

Em causa estão projetos na área da agricultura de precisão e inteligente e instalação de zonas de preparação e tratamento de resíduos de produtos fitofarmacêuticos.

Em resposta aos deputados, a ministra da Agricultura adiantou ainda que das 44 albufeiras monitoriza-as e que servem para fins agrícolas, "37 assumem a campanha de rega até 2022", havendo sete que "têm limitações", nomeadamente Bravura, Santa Clara, Campilhas, Fonte Serne, Monte da Rocha, Arcossó e Vale de Madeiro.

"Das 44 albufeiras todas tem neste momento planos e contingencia aprovados e a funcionar", acrescentou a governante.

A audição a Maria do Céu Antunes resulta de requerimentos do Chega e do PSD sobre, respetivamente, os efeitos da seca extrema no setor agrícola e sobre o aumento dos custos de produção.

