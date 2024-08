Em causa esteve um voo da companhia aérea Ryanair, com origem em Londres e destino em Faro, e, após a aterragem, a operação no aeroporto internacional de Faro decorre "com normalidade", assegurou a ANA.

O voo fazia a ligação entre o aeroporto de Lutton e a capital algarvia e "declarou emergência devido a problemas técnicos", adiantou a empresa que gere os aeroportos portugueses, ao ser questionada pela Lusa sobre o incidente.

"Foi ativado o Plano de Emergência do Aeroporto Gago Coutinho-Faro adequado a este tipo de situação", indicou a ANA, esclarecendo que o avião "aterrou em segurança às 12:27".

A Proteção Civil ativou os meios de resposta a situações de emergência no aeroporto, tendo destacado para o local 58 operacionais, com 27 veículos, mas a aterragem realizou-se em segurança e a atividade desenrola-se com normalidade.

