A interrupção destes serviços, que se verificou desde as primeiras horas do dia de hoje, deve-se a uma avaria que se verifica no cabo submarino designado como SAT-3.

"A Angola Telecom e o consórcio do cabo submarino SAT-3, estão a trabalhar na recuperação do troço danificado entre Libreville e Cacuaco", adianta o comunicado, sem detalhar quantos clientes foram afetados ou quando será reposto o serviço.

A Angola Telecom é a empresa pública de telecomunicações e multimédia de Angola e foi fundada em 1992.

