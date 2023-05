Num comunicado hoje divulgado, o INE precisa que, em termos homólogos, a taxa de variação fixou-se em 10,0% em abril, desacelerando face à de 11,4% registada em março deste ano.

O número de avaliações bancárias diminuiu para cerca de 21,3 mil em abril, menos 34,3% do que no mesmo mês de 2022.

No mês em análise, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1.667 euros/m2 (metro quadrado), mais 10,6% do que em abril de 2022, com os valores mais elevados a serem observados no Algarve (2.067 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1.992 euros/m2).

O Centro registou o valor mais baixo (1.108 euros/m2) e a Região Autónoma da Madeira apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (19,1%) e o Centro o menor (9,2%), adianta o INE.

O valor mediano da avaliação para apartamentos T2 subiu 17 euros, para 1.679 euros/m2, tendo os T3 subido sete euros, para 1.489 euros/m2.

No conjunto, as tipologias T2 e T3 representaram 78,8% das avaliações de apartamentos realizadas em abril, sublinha o INE.

Em relação às moradias, o INE precisa que o valor mediano da avaliação bancária foi de 1.137 euros/m2 em abril, mais 5,0% do que no mesmo mês de 2022, com os valores mais elevados a serem registados no Algarve (2.121 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1.951 euros/m2).

O Centro e o Alentejo registaram os valores mais baixos (911 euros/m2 e 965 euros/m2, respetivamente).

O Algarve apresentou o maior crescimento homólogo (17,6%) e não se registaram reduções em nenhuma região.

O INE afirma que para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária de abril de 2023 foram consideradas 21.257 avaliações (13.771 apartamentos e 7.486 moradias), menos 34,3% do que no mesmo período de 2022.

Em comparação com o período anterior, realizaram-se menos 403 avaliações bancárias, o que corresponde a um decréscimo de 1,9%.

