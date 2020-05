Na sessão de auscultação ao mercado, marcada para 28 de maio, vão ser apresentados quatro hotéis do Instituto de Fomento Turístico (Infotur) localizados em Benguela, Cabinda, Huíla e Namibe.

O IGAPE tem em curso uma série de concursos públicos que visam a alienação de ativos e participações do Estado angolano, no âmbito do PROPRIV, bem como a contratação de serviços de consultoria para a implementação do referido programa.