Segundo informação disponibilizada pela empresa, de um total de 38,6 milhões de peças estampadas pela área de prensas no ano passado, 23,9 milhões foram para exportação, designadamente para 20 fábricas, da Seat, Skoda, Volkswagen, Audi e Porshe, distribuídas por nove países em três continentes.

A Autoeuropa, que este mês anunciou mais um investimento de 103 milhões de euros na modernização da operação logística e no aumento da capacidade de produção da fábrica de automóveis em Palmela, produziu um total 254.600 veículos em 2019, estabelecendo um novo recorde de produção no setor automóvel em Portugal.

A funcionar em pleno desde janeiro de 1995, a fábrica de Palmela, o maior investimento estrangeiro no país, é uma unidade industrial multiproduto e multimarca que tem contribuído decisivamente para melhorar as exportações portuguesas e que se tem revelado um fator de atração do investimento estrangeiro, particularmente de outras empresas ligadas ao setor automóvel.

A Autoeuropa, que tem atualmente cerca de 6.000 colaboradores, produz os modelos Seat Alhambra, Volkswagen Sharan e T-Roc, prevendo-se para este ano um aumento de produção deste último modelo, T-Roc, um sucesso comercial que foi, em grande parte, responsável pelo recorde de produção da fábrica de Palmela em 2019.

