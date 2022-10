"[O Volkswagen Sharan] foi o modelo que lançou as bases da nossa história de sucesso", afirma, em nota de imprensa, o diretor-geral da Volkswagen Autoeuropa, Thomas Hegel Gunther, referindo-se ao monovolume que a empresa diz ter tido "30 anos de sucesso".

"Os modelos que se seguiram -- o Scirocco e o Eos - contribuíram para a consolidação da fábrica, mas o MPV [monovolume] foi sempre o carro que nos caracterizou. Essa identificação está agora a cargo do T-Roc, um SUV de enorme sucesso comercial", acrescenta o responsável da empresa.

De acordo com a Autoeuropa, quando o MPV foi lançado, em 1995, "propunha ao mercado uma oferta diferenciada, que combinava excelente capacidade de carga com sete verdadeiros lugares".

A Autoeuropa refere ainda que construiu mais de dois milhões de unidades dos três modelos de veículos MPV produzidos na fábrica de Palmela -- Volkswagen Sharan, SEAT Alhambra e Ford Galaxy - entre 1995 e 2022, dos quais mais de um milhão de veículos Volkswagen Sharan.

De acordo com a empresa do grupo alemão Volkswagen, "o final do MPV libertará capacidade de produção que será ocupada pelo incremento de volume do T-Roc", modelo que a Autoeuropa diz ter sido o carro da Volkswagen mais vendido na Europa em julho e agosto deste ano, que também é produzido na fábrica de Palmela, no distrito de Setúbal.

