Áustria afirma que deixar de comprar gás russo teria graves consequências

O chefe do Governo austríaco, Karl Nehammer, assegurou hoje, num encontro em Kiev, com o Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que deixar de comprar gás russo no âmbito das sanções pela invasão da Ucrânia teria graves consequências para a Áustria.