Em comunicado, o ministro das Comunicações, Paul Fletcher, defendeu que a Australian Associated Press (AAP), criada há 85 anos, é "fundamental para a diversidade dos meios de comunicação social" no país, ameaçados pela crise do novo coronavírus.

"A pandemia de covid-19 desencadeou desafios sem precedentes para o setor dos 'media' na Austrália, com graves quedas nas receitas publicitárias, que ameaçam a sustentabilidade de muitos meios de comunicação social", disse Fletcher.

"O jornalismo de interesse público é agora mais importante do que nunca. Este financiamento [...] vai permitir à AAP continuar a fornecer um importante serviço noticioso para comunidades em toda a Austrália", acrescentou o ministro.

A AAP fornece conteúdos "a centenas de jornais e estações de rádio, a maioria em áreas regionais", informaram os responsáveis da agência noticiosa em comunicado, sublinhando que os órgãos regionais não dispõem de meios para enviar jornalistas aos vários estados do país.

A porta-voz do Partido Trabalhista Australiano, Michelle Rowland, na oposição, defendeu que o financiamento federal devia ter sido concedido há meses.

No início desta semana, três senadores que não estão alinhados com os principais partidos - Jacqui Lambie, Rex Patrick e Stirling Griff - escreveram ao primeiro-ministro Scott Morrison, instando-o a apoiar a AAP.

O financiamento agora anunciado é uma subvenção única ao abrigo do Programa de Recolha de Notícias de Interesse Público, lançado em maio para ajudar os 'media' afetados pela pandemia.

O governo australiano já gastou 55 milhões de dólares australianos (perto de 40 milhões de euros), através deste programa.

A AAP foi comprada por um consórcio de investidores filantropos em julho, depois de os anteriores acionistas, incluindo as maiores empresas de comunicação social da Austrália, terem anunciado em março que planeavam encerrar a agência até junho.

A agência noticiosa não recebeu ainda os dez milhões de dólares australianos (6,1 milhões de euros) garantidos anualmente pelos antigos maiores acionistas, a News Corp Australia e a Nine Entertainment Co.

