Ausência de ações das autoridades contra os bancos ingleses é "escandalosa" - ONG A diretora da organização não-governamental (ONG) Comité para o Jubileu da Dívida (CJD) considerou hoje que a ausência de ações das autoridades britânicas contra os bancos londrinos envolvidos no escândalo das dívidas ocultas em Moçambique "é escandaloso".





"É escandaloso que as autoridades do Reino Unido não tenham, até agora, tomado qualquer iniciativa contra bancos londrinos por trás destes empréstimos secretos e odiosos", disse Sarah-Jayne Clifton numa nota enviada à Lusa em reação à entrada em tribunal de uma ação do banco russo VTB contra o Estado moçambicano.

Em 2014 o banco russo deu um empréstimos de 535 milhões de dólares (cerca de 480 milhões de euros) à empresa pública Mozambique Asset Management (MAM), com garantia estatal mas sem a inclusão deste valor nas contas públicas e sem ser anunciado publicamente.