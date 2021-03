No despacho, que entra hoje em vigor, o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Jorge Miranda, ressalva que a atualização da classificação das zonas de produção teve em conta os resultados das ações de monitorização microbiológica e química.

O diploma delimita a produção nas zonas litorais, entre as quais o litoral de Viana, Matosinhos, Aveiro, Figueira da Foz e Nazaré, e nas zonas estuarinas e lagunares, como a ria de Aveiro, estuários do Lima e do Mondego e Lagoa de Óbidos.

