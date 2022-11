Os dados correspondem ao Índice de Atividade Económica (IBC-Br), que o Banco Central divulga mensalmente e é considerado pelos analistas de mercado como uma espécie de 'pré-medição' do produto interno bruto (PIB).

De acordo com este indicador, a atividade económica melhorou 1,36% no terceiro trimestre em comparação com o segundo trimestre e, com este resultado, um crescimento acumulado de 2,93% entre janeiro e setembro deste ano.

Este desempenho está de acordo com as previsões feitas até agora pelo Banco Central e o mercado financeiro, que apontam para um crescimento do PIB de cerca de 2,7% para este ano.

Se estas projeções se confirmarem, o Brasil terá o seu segundo ano consecutivo de crescimento após a crise causada pela pandemia do coronavírus SARS-CoV-2, que em 2020 causou uma queda de 3,3% do PIB, seguido de uma expansão de 4,6% em 2021.

