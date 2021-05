Em fevereiro o indicador tinha registado um crescimento de 1,89%, dado que foi revisto em baixa hoje para 1,7%.

Com o resultado registado em março, o índice acumulou uma subida de 2,27% no primeiro trimestre de 2021 e uma queda de 3,37% nos últimos 12 meses.

O resultado registou um impacto da pandemia de covid-19, já que para conter uma segunda vaga e o aumento do número de mortos, estados e cidades brasileiras adotaram medidas mais rígidas de isolamento social, o que afetou a atividade económica.

O IBC-Br do Banco Central brasileiro é um indicador criado para tentar antecipar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, já que o resultado oficial sobre a geração de riqueza é calculado e divulgado trimestralmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IBGE deverá divulgar o resultado do PIB brasileiro em 01 de junho.

Em 2020, o PIB brasileiro caiu 4,1%, totalizando cerca de 7,4 biliões de reais (1,2 biliões de euros na cotação atual), a maior queda anual da série do IBGE, iniciada em 1996.

CYR // JH

Lusa/Fim