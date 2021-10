"Em setembro de 2021, os dados obtidos no inquérito mensal ao mercado da reabilitação, realizado pela AICCOPN [Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas] junto dos empresários do setor que atuam neste segmento permitem constatar uma aceleração da trajetória de crescimento do nível de atividade das empresas, o qual cresce 11,0%, em termos homólogos, quando no mês anterior tinha sido de 5,6%", refere a associação em comunicado.

Relativamente ao índice da carteira de encomendas, indicador que mede a opinião dos empresários relativamente ao volume de obras em carteira, aumentou 7,8% em setembro face ao mesmo mês de 2020, uma variação "ligeiramente inferior" aos 8,3% registados no mês de agosto.

Quanto à produção contratada, ou seja, o tempo assegurado de laboração a um ritmo normal de produção, aumentou para 9,7 meses, "acompanhando a evolução positiva dos índices relativos ao nível de atividade e carteira de encomendas".

