Para financiar o modelo, a Cedesa defende que o Governo angolano use a verba de 4,9 mil milhões de dólares (cerca de 4,1 mil milhões de euro) resultante da recuperação de ativos que o Estado conseguiu no âmbito dos processos judiciais em curso, baseando-se nas declarações recentes do Presidente da República de Angola, João Lourenço, no âmbito do debate do Estado da Nação.

Assim, "utilizar-se-ia um montante daí retirado para se criar um Fundo de Desenvolvimento do Emprego, que chamaríamos simplificadamente, por causa da origem dos montantes, 'Fundo dos Marimbondos'", acrescentam.