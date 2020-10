Em comunicado, a Associação informa que os associados aprovaram, em Assembleia Geral por maioria de 99% as propostas apresentadas de modificação do Regulamento de Benefícios, e por maioria de 97%, o Relatório e Contas Consolidadas e o parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2019.

Foi aprovado o "Relatório e Contas Consolidadas e Parecer do Conselho Fiscal (consolidação das contas individuais do Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM), com as contas das diversas entidades nas quais o MGAM detém uma participação qualificada [consolidação por equivalência patrimonial] e com as entidades nas quais detém a maioria do capital e o domínio da gestão [consolidação integral], com destaque para o subgrupo segurador - Montepio Seguros, SGPS e, em especial, o subgrupo bancário da Caixa Económica Montepio Geral/Banco Montepio".

Na reunião, que contou com a participação de mais de 150 associados, resultou a aprovação da "proposta de alteração parcial do Regulamento de Benefícios no que se refere à taxa técnica para novas modalidades do Grupo III abertas a subscrição, taxa de rendimento e penalização por reembolso das modalidades mutualistas Poupança Complementar e Montepio Poupança Reforma", especifica a nota.

