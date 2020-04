Associação angolana de projetistas propõe mudanças nos mercados contra pandemia Projetistas e consultores angolanos defenderam num estudo a separação entre o abastecimento, 'roboteiros' e vendedoras, no combate ao novo coronavírus, medidas "muito simples" que se não forem adotadas pode levar à morte de "muita gente". economia Lusa economia/associacao-angolana-de-projetistas-propoe_5e8b6170b06c74195b2aaff7





O estudo, a que agência Lusa teve acesso, foi elaborado pela Associação Angolana de Projetistas e Consultores (AAPC) e elenca um conjunto de cuidados e de regras para o combate ao novo coronavírus em Angola, onde já provocou duas mortes de um total de 14 casos positivos.

O presidente da AACP, Paulo Nóbrega, referiu que o estudo foi feito com base na realidade do país, que "obriga a que os mercados funcionem, porque as pessoas não têm capital para armazenar e precisam de com frequência irem às compras".