A operação de fiscalização da ASA teve lugar "nas últimas semanas", de norte a sul do país, com o objetivo de verificar o controlo metrológico dos instrumentos de medição, nomeadamente os de pesagem automáticos e não automáticos e refratómetros para o mosto das uvas, ao serviço dos operadores económicos que operam nesta atividade económica.

Ao todo, foram fiscalizados 49 operadores económicos, tendo sido instaurados quatro processos contraordenacionais, destacando a ASAE entre as principais infrações a falta de cumprimento das operações de controlo metrológico e a falta de cumprimento das regras aplicáveis à verificação periódica.

Na operação, foi ainda determinada a apreensão de seis instrumentos de pesagem no valor de 26.700 euros.

A ASAE, no comunicado, salienta que vai continuar a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito do controlo metrológico legal, para garantir rigor e credibilidade às medições efetuadas.

