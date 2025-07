Há uma startup portuguesa a revolucionar a forma como marcas globais de retalho e e-commerce pensam e concretizam a sua presença digital. E uma marca também nacional reconhecida pelo seu compromisso ambiental, já que aposta em peças de roupa para criança com forte vertente circular e sustentável (reutilização, devolução e recondicionamento, revenda ou reciclagem) que aproveitou essa valência com resultados assinaláveis.

A startup é a FullVenue, que nasceu em 2020 pelas mãos de Tiago Costa Rocha, ex-funcionário da Federação Portuguesa de Futebol, e Marcos Castro, ex-diretor da Willba Agency, e que em poucos anos conseguiu tornar-se numa referência internacional na aplicação de Inteligência Artificial (IA) ao marketing digital, graça a uma tecnologia que garante a hiperpersonalização de estratégias de marketing, combinando dados comportamentais com modelos de previsão altamente otimizados — e que já convenceu gigantes do desporto, do entretenimento e, agora, do setor da moda infantil. O mais recente caso de sucesso foi conseguido para a Play Up, criada em 2004 pela Etfor e que tem vindo a consolidar a sua presença internacional, estando hoje representada em mais de 40 mercados e com mais de 900 pontos de venda.

O mais recente caso de sucesso da FullVenue foi conseguido com o apoio dado à Play Up nos Estados Unidos, onde a startup ajudou a marca de roupa de criança sustentável a ultrapassar desafios de gigante num mercado altamente competitivo: quebra de conversões, estagnação de crescimento e dificuldades em manter a rentabilidade das campanhas publicitárias. Recorrendo à tecnologia de IA made in Portugal, a FullVenue desenvolveu uma estratégia centrada em três eixos: redução dos custos de aquisição através de segmentação inteligente de públicos, reativação de clientes inativos com campanhas de e-mail marketing personalizadas e alocação estratégica de orçamento com base em previsões de performance em tempo real. E os resultados foram expressivos.

Em poucos meses, a Play Up registou uma redução de 25% nos custos de aquisição, um aumento de 84% no valor médio por encomenda (AOV), uma melhoria de 105% no retorno sobre o investimento publicitário (ROAS) e uma taxa de conversão de 3,2% entre clientes reativados — uma métrica especialmente relevante num setor onde a fidelização é crítica.

"A parceria com a Fullvenue superou as nossas expectativas", assume Bruno Correia, CEO da Play Up. "Conseguimos segmentar melhor os nossos públicos, otimizar os investimentos em campanhas e sobretudo aumentar a taxa de conversão sem aumentar o orçamento", concretizou, apontando este como "um turning point na estratégia digital da empresa".

Com sede no Porto e escritórios em Lisboa, a Fullvenue posiciona-se como uma plataforma de marketing inteligente alimentada por IA, capaz de integrar dados de ferramentas como Shopify, WooCommerce, Salesforce, Klaviyo ou Ticketmaster, pondo a sua tecnologia ao serviço das marcas como um motor de recomendação e segmentação, transformando dados em decisões e audiências em conversões — sem necessidade de dados de terceiros.

A operar já em sete mercados (Portugal, Espanha, Reino Unido, Finlândia, Bélgica, Roménia e Chile), a Fullvenue captou, no início de 2024, uma ronda de investimento no valor de dois milhões de euros, liderada pela GED Ventures, que contou com a participação de business angels como o ex-piloto Tiago Monteiro e serviu para acelerar a expansão internacional e consolidar a equipa.

Contando já com clientes de peso como Villarreal FC, o MEO Marés Vivas, o Primavera Sound ou a Real Federação Belga de Futebol, a Fullvenue está cada vez mais presente no segmento de e-commerce de alto desempenho, posicionando-se como um parceiro estratégico para marcas que querem crescer com previsibilidade.