A 19.ª edição da Gala Anual Superbrands premiou 47 marcas, avaliadas pelos consumidores portugueses. O evento decorreu ontem, no Museu do Oriente, em Lisboa e contou com a presença de mais de 300 profissionais e figuras públicas.

Destacam-se três áreas nesta avaliação: Marcas em geral, fruto de referenciação espontânea; Marcas Corporate, referenciadas no segmento empresarial; e Marcas Nacionais, a área em que mais marcas cresceram este ano.

Por mais um ano consecutivo, o SAPO é premiado com o selo Superbrands, mantendo-se uma das marcas de referência para os consumidores portugueses, em 2023.

“As marcas reconhecidas como Superbrands não são selecionadas através de candidatura. O processo de seleção tem duas fases: uma primeira, em que as marcas são referenciadas espontaneamente pelos consumidores no decurso do Estudo ao Consumidor e, numa segunda fase, as Marcas com maior referenciação são avaliadas pelo Conselho Superbrands, um conjunto de 15 profissionais convidados anualmente, oriundos de diversas áreas de atividade. Cada uma das partes do processo tem um peso equitativo nos cálculos finais”, afirma ao SAPO Pedro Diogo Vaz, Country Manager da Superbrands em Portugal.

Reveja a lista das marcas premiadas:

Marcas Superbrands 2023: AGEAS Seguros, Auchan, Banco BPI, Banco Montepio, Branca de Neve, Continente, CP - Comboios de Portugal, Decathlon, Diário de Notícias, DreamMedia, EDP, ERA Imobiliária, Fidelidade, Leroy Merlin, Lusíadas Saúde, Médis, MEO, Mercedes, Multicare, Purina, Remax, Renault, RFM, RTP, Sacoor Brothers, SAPO, Sport Lisboa e Benfica, Sport TV

Marcas Corporate 2023: Alive Travel, Católica Lisbon, Edenred, ELIS, ISQ, KPMG, Nova SBE, Prosegur, SAP

Marcas Nacionais 2023: A Padaria Portuguesa, Caetano Auto, Cavalinho, Gazela, Izidoro, Maxmat, Mo, Perfumes e Companhia, Rádio Renascença, Vulcano

Nesta edição foi novamente entregue o prémio Superbrands Solidária/RTP, que distingue projetos e iniciativas de carácter social, com impacto na comunidade. Este ano, a distinção recaiu sobre a Refood, um projeto fundado por Hunter Halder, cuja missão é resgatar alimentos e alimentar as pessoas, com a participação ativa das comunidades locais.

Nas Personalidades de Excelência, os portugueses identificaram as pessoas que mais se destacaram em quatro áreas. Através de votação pública, os eleitos foram: Chef Kiko como Chef de cozinha, Cristina Ferreira como Gestora, Rita Pereira como Influencer e Vasco Palmeirim como Locutor de rádio.

A Superbrands, organização internacional presente em 89 países, volta a destacar assim os grandes nomes do mercado português. Ao longo de 19 anos já foram distinguidas 185 marcas. Das 47 marcas eleitas este ano, 16 foram distinguidas em mais de dez edições da Superbrands.