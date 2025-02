A completar uma década de existência, a associação Porto Tech Hub tem um papel relevante na criação de uma comunidade sólida que une as empresas tecnológicas nacionais e estrangeiras que se estabelecem na Invicta. Além de ser um farol para outras empresas internacionais que procuram uma nova sede.

O que faz do Porto uma cidade atrativa para as empresas de tecnologia? Luís Silva, presidente da Porto Tech Hub, não tem dúvidas que, em primeiro lugar, são “as pessoas”, responde ao SAPO. Não só pela questão do “talento técnico”, que sai das faculdades e institutos de referência, mas por encontrarmos profissionais com “grande capacidade de adaptação e lealdade”, acredita Luís.

Se hoje a Porto Tech Hub conta com mais de 40 empresas associadas, o que representa cerca de 10 mil postos de trabalho, sendo que 37% são internacionais, no início, há dez anos, o cenário era bem diferente.

Apesar de ter começado com nomes fortes do setor, como Farfetch ou Critical Software, havia um trabalho maior de ir à procura de novas empresas e explicar-lhes as vantagens de se estabelecerem na cidade e fazerem parte da associação.

Hoje, o cenário é outro, com várias multinacionais a sediarem-se na Invicta, sendo que já “é difícil encontrar escritórios”, num ecossistema tecnológico em franco crescimento que se espalha por diferentes áreas, tendo polos da Baixa à Boavista, mas também em Matosinhos, Maia, Leça, Gondomar e Gaia.

Reconhecendo os esforços da Câmara Municipal para tornar a cidade num polo atrativo para empresas tecnológicas, Luís reconhece que a Porto Tech Hub se diferencia por ser uma associação sem fins lucrativos em que os voluntários sempre tiveram este espírito de arregaçar as mangas e “fazer acontecer”.

Porto Tech Hub Conference, edição de 2024 créditos: Gabriel Lemos

Os resultados mais visíveis destes anos de trabalho são a conferência internacional, organizada anualmente, que é já uma referência na área tecnológica, além da oferta educativa, com vários programas de formação em campos como software, programação e cibersegurança. Estas formações têm criado postos de trabalho de pessoas com diferentes backgrounds e que acabam por trazer “um olhar novo” para as empresas.

Outra faceta do trabalho desenvolvido pela Porto Tech Hub passa por dar mais visibilidade às comunidades que se criaram na cidade sobre os mais variados temas: das “Raparigas do Código” ao “Caffeine Algorithm”, são várias as comunidades que se reúnem na cidade para trocar e partilhar conhecimento.

“Estas comunidades são um motor muito importante do ecossistema, que, muitas das vezes, está quase invisível”, refere Luís Silva. Portanto, ao longo de 2025, e dentro da programação do aniversário de dez anos da Porto Tech Hub, uma das iniciativas será dar mais visibilidade a estas comunidades.

Aliás, a existência deste espírito de comunidade foi um dos fatores decisivos que levou a empresa alemã de comunicação digital Init a estabelecer-se no Porto. “Para nós, foi muito importante ser parte da comunidade tecnológica desde o primeiro dia”, refere ao SAPO Manuela Lorber, diretora-geral da empresa. O bom tempo e o facto de terem muitos colaboradores portuguesas na Init também ajudaram na decisão tomada há dois anos.

A qualidade da mão de obra, com "muita experiência e skills" em diferentes áreas, é algo que também pesou na decisão de escolher a Invicta, e é constatado no trabalho diário. De facto, as pessoas fazem a diferença, como também considera Susanna Fernandes, chefe de operações tecnológicas da empresa de logística dinamarquesa ISS.

"O Porto é lar de várias universidades de renome, como a Universidade do Porto, que produzem consistentemente um fluxo de graduados altamente qualificados, especialmente em áreas relacionadas à tecnologia”, realça a responsável, destacando também a presença de profissionais internacionais. “A crescente reputação da cidade como um centro de tecnologia, combinada com uma excelente qualidade de vida e um custo de vida relativamente baixo, tornam-na um destino muito atraente para talentos", resume Susanna Fernandes.

Ao longo deste ano, a Porto Tech Hub vai mostrar-se mais à cidade (e ao mundo) através de várias iniciativas, como podcasts e encontros, além da conferência anual e das formações disponíveis.