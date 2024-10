Foi lançado esta quarta-feira, 16 de outubro, o Radar de Emprego Online, uma iniciativa da plataforma myMentor em parceria com o professor Pedro Martins da Nova SBE e com o apoio da Fundação Santander. O projeto oferece um retrato abrangente e atualizado do mercado de trabalho em Portugal, disponibilizando dados sobre requisitos de emprego e competências em vários setores e regiões.

Através da análise das ofertas nos principais sites de emprego do país, serão publicados trimestralmente indicadores que mostram as competências mais demandadas, as profissões em maior crescimento, as regiões com maior criação de empregos e os requisitos das ofertas publicadas. Além disso, o projeto analisará o 'gap' entre a oferta formativa e as necessidades do mercado de trabalho.

A cerimónia de lançamento do projeto teve lugar no Auditório do Banco Santander, em Lisboa, e contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, que destacou a importância dos dados na formulação de políticas públicas: "Toda a política pública do nosso ministério é orientada por dados e evidências. Em particular, os dados de empregabilidade são fundamentais para estudos prospetivos, ajudando-nos a antecipar tendências e necessidades do mercado, e a ajustar o sistema educativo para responder a essas exigências", afirmou ao SAPO.

O evento também contou com duas mesas redondas onde se discutiram os temas "Futuro do Trabalho: Desafios e Perspetivas" e "Qualificações e Emprego: Soluções e Desafios para Políticas Públicas". Entre os oradores estavam Amadeu António Macedo Dinis, presidente da ANESPO, e Madalena Feu, Delegada Regional do IEFP no Algarve, que ressaltou ao SAPO "a importância do projeto para a formulação de políticas baseadas em dados concretos e objetivos".

O encerramento da cerimónia foi marcado pelo discurso do Presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes, que destacou como o "Radar de Emprego pode contribuir para o desenvolvimento regional, fornecendo informações valiosas para alinhar estratégias de atração de investimento com as reais necessidades do mercado de trabalho."