Os Hotéis Oásis foram desafiados a participar no projeto Down Cooking, uma iniciativa de inclusão desenvolvida pela Escola de Hotelaria e Turismo de cabo Verde (EHTCV), a Associação Chefs de Cabo Verde e o Colégio Letrinhas. Este projeto visa proporcionar oportunidades de trabalho a pessoas com síndrome de Down no mundo da gastronomia e restauração.

O Grupo Oásis abraçou este desafio com entusiasmo, transformando a cozinha num espaço de aprendizagem, crescimento e partilha. Neste momento, três alunos estão a estagiar nos hotéis Salinas Sea e Belorizonte, na Ilha do Sal, nas áreas de cozinha e restauração; depois de 3 meses na EHTCV, estes alunos estarão agora cinco meses a aplicar o que aprenderam nos hotéis Oásis da Ilha do Sal.

O resultado tem sido uma experiência humana incrível, onde talento, dedicação e inclusão se misturam para mostrar que a diferença só enriquece. "Sentimo-nos imensamente orgulhosos por fazer parte deste projeto, que reflete os valores de solidariedade e inclusão que orientam o nosso grupo. O resultado tem sido uma experiência profundamente humana e enriquecedora, provando que a diversidade fortalece e inspira as equipas", afirmou Ana Abade, administradora do Grupo Oásis, para já, o único parceiro hoteleiro de Cabo Verde a acolher estes alunos.