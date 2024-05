"Somos um intermediário de créditos e mediador de seguros que escolheu um lado: o das pessoas que querem poupar." É assim, sem meias tintas, que o Poupança no Minuto diz ao que vem. E para facilitar mais a vida aos seus utilizadores, continua a inovar.

Desta vez, a resposta vem com uma nova campanha que os responsáveis da plataforma assumem ter por objetivo "marcar a sua diferença no segmento". “O Poupe-se pretende ajudar quem quer poupar e ser poupado", explicam, adiantando a vontade de ser cada vez mais um apoio confiável para os seus clientes.

Mas o que pode poupar-se afinal? "Tempo, dinheiro, esforços, paciência, trabalho, stress, frustrações, inconvenientes, negociações, dúvidas e erros" é a resposta.

"Ajudar quem quer poupar e ser poupado é o objetivo desta campanha, dentro dos serviços de aquisição de crédito habitação, crédito pessoal, transferência de crédito habitação, consolidação de crédito, contratação e transferência de seguros."

Para tal, a campanha descreve um leque de situações pelas quais qualquer um de nós pode passar ao contratar um crédito ou seguro sem a ajuda de especialistas, seja "a demora na resposta ao processo, a perda de tempo comparando propostas de entidades diferentes ou até ter de lidar com um processo burocrático complexo e exaustivo", elenca-se.

Através do “Poupe-se”, a ideia é "demonstrar aos clientes destes produtos que é possível poupar-se destas questões, contratando um intermediário e mediador capaz de fazer uma ponte entre si, os bancos e as seguradoras, por forma a agilizar todo o processo. Sendo que os serviços destes agentes não têm qualquer custo para o cliente", explicam os responsáveis, disponibilizando simuladores de crédito e links diretos de contacto com os seus agentes.

Recorrendo a uma rede de "agentes experientes e sempre disponíveis, com explicações sucintas e um conhecimento avançado, empatia, atenção, honestidade, opiniões sinceras de mente aberta, senso de coletividade e flexibilidade", o Poupança no Minuto promete ficar ainda mais próximo dos seus clientes, também graças a uma página de "artigos atuais e informativos com dicas sobre o universo financeiro, uma newsletter semanal com todos os destaques de que deve estar a par e também promove um workshop para empresas por forma a ajudar quem quer gerir melhor as suas finanças".