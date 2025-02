Letras pequeninas, dezenas de páginas contratuais, cláusulas de exceção e falta de tempo ou capacidade para entender o legalês que muitas vezes compõe os textos dos contratos são dificuldades que todos já enfrentámos ou conhecemos quem tenha enfrentado no momento de contrair um empréstimo, por exemplo para comprar casa. E se é sempre fundamental ler o que está a assinar, há métodos que podem pelo menos facilitar-lhe a vida. Um deles é levar já as contas feitas à vida.

Quer esteja a ponderar contrair um crédito pessoal, renegociar o seu empréstimo à habitação ou simplesmente a pensar fazer um novo seguro, ensaiar o esforço a que ficará preso é sempre uma boa ajuda. Foi nisso que pensaram os responsáveis do Poupança No Minuto, que apresentam no site um leque de simuladores simples de usar, em que basta introduzir dados básicos e calcular quanto lhe custará a mudança.

Esta é apenas uma das funcionalidades disponibilizadas pela marca, que acaba de ser eleita Produto do Ano 2025, na categoria de Intermediário de Crédito. Os prémios, escolhidos pelos cerca de 19 mil consumidores nacionais, são atribuídos por votação "nos produtos e serviços, considerando a atratividade, inovação e intenção de compra" e os 61 vencedores serão agora distinguíveis pelo selo Produto do Ano 2025.

"A eleição deste prémio reflete o trabalho que a marca tem dedicado a procurar ajudar os seus clientes a poupar com os seus créditos", reagem os responsáveis do Poupança no Minuto, frisando que este site foi, de acordo com os votantes, "o único intermediário que os conseguiu ajudar, tanto a encontrar as melhores condições de crédito habitação como de transferência de crédito". A razão? "É um serviço que retira do cliente toda a burocracia, complicação e facilita a comunicação com os bancos, sem um único custo", justificam.