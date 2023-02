A Annobon é uma empresa de produção e comercialização de chocolates de alta qualidade. Tem como fator diferenciador a utilização de lotes e de ingredientes de sabores únicos, se possível nacionais, que somam ao produto chocolate propostas de maior valor.

O nome da marca foi inspirado no nome de uma pequena ilha associada aos descobrimentos portugueses. Este é um negócio que se assume num segmento de luxo, com pesquisa e experimentação de novos sabores e ingredientes.

Cada embalagem procura ensinar a provar o chocolate com sugestão de harmonizações e notas de provas. O chocolate é apresentado em toda a sua variedade e terroirs. Tal como nos vinhos, o mundo do 'fine chocolate' e a sua abordagem às origens reflete a personalidade e as características naturais de uma região, por isso, as tabletes Annobon também convidam a provar chocolate com vinho.

A empresa pretende deste modo dar a conhecer o prazer autêntico do chocolate e a sua virtuosa relação com outros produtos. A oficina de chocolate Annobon de João Paulo Azevedo e Leonor Ranito situa-se no Porto. Na sua estratégia de exportação definiram como mercados prioritários o Japão, Emiratos Árabes Unidos e Canadá.