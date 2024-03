Num comunicado, a organização indicou que entre 2019 e 2023, os preços de arrendamento e venda de escritórios subiram 25,8% e 18,2%, respetivamente e os preços de arrendamento e venda de lojas aumentaram 18,8% e 19,1%.

Segundo a Casafari, "a oferta de escritórios e lojas, tanto para venda como para arrendamento, também subiu a nível nacional, destacando-se o segmento de escritórios cuja oferta para arrendamento mais do que duplicou desde 2019".

A plataforma detalhou que "os preços de escritórios para arrendar aumentaram 25,8% no território português, passando de um valor médio de 7,8 euros/m2 em 2019 para 9,8 euros/m2 em 2023, com Évora a registar o maior crescimento (+160%), seguido de Bragança (+50%) e Beja (+42,9%)". Já em termos de oferta "o número de escritórios para arrendar mais do que duplicou (+136%) em todo o país durante o período em análise".

O comunicado indicou ainda que "os preços de escritórios para venda em Portugal aumentaram 18,2%, passando de um valor médio de 1.108,60 euros/m2 em 2019 para 1.310,40 euros/m2 em 2023".

De acordo com a plataforma, as maiores subidas verificaram-se na Madeira (+50%), Setúbal (+44,5%) e Portalegre (+42,9%), destacando que "no polo oposto, Bragança (-19,5%), Évora (-16,7%) e Castelo Branco (-14,3%) destacaram-se pelas quebras registadas neste indicador".

A oferta de escritórios para venda, globalmente, aumentou 35,7%, com os distritos que mais cresceram a este nível a serem Bragança (+375%), Açores (+233,1%) e Viana do Castelo (+175%).

Paralelamente, entre 2019 e 2023, os preços de lojas para arrendar subiram 18,8%, "passando de um valor médio de 7,7 euros/m2 em 2019 para 9,2 euros/m2 em 2023". O maior aumento ocorreu em Beja (+83,3%), tendo Portalegre sido "o único distrito a sofrer uma quebra de preço (-10%)".

A oferta a nível nacional cresceu 74,1%, disse a plataforma, "com Vila Real (+204,5%), Açores (+126%) e Santarém (+119%) a sobressaírem com os maiores crescimentos". A Casafari destacou que "nenhum distrito registou quebras neste indicador".

No que diz respeito a venda de lojas, o preço médio a nível nacional cresceu 19,1%, passando de um valor médio de 1.018,30 euros/m2 em 2019 para 1.213,20 euros/m2 em 2023, com a Madeira (+41,6%), Faro (+36,7%) e Lisboa (+30,5%) a registarem as maiores subidas.

"Faro foi aliás a grande surpresa desta análise, dado que o preço das lojas para venda já é superior ao da Grande Lisboa (2.386 euros/m2 vs 2.356 euros/m2)", salientou.

Em sentido inverso, disse, "Portalegre foi a única região do país na qual o preço por m2 desceu (-15,9%)".

Já a nível de oferta, registou-se um crescimento de 33,5% em Portugal, "com Vila Real, Bragança e Beja a serem os distritos em destaque no número de lojas para venda", rematou.

