Numa nota divulgada hoje pela companhia aérea com sede nas Canárias, que até julho de 2021 detinha a companhia Transportes Aéreos de Cabo Verde (TICV), a única que opera os voos domésticos no arquipélago, serão progressivamente retomadas a partir de junho as ligações para Banjul (capital da Gâmbia) e ilha do Sal (Cabo Verde), entre outras.

Através de uma consulta ao sistema de reservas da companhia aérea privada é possível constatar que a Binter já colocou à venda bilhetes para os voos entre Las Palmas (ilha de Gran Canária) e o Sal, e regresso, que se realizam todas as quartas-feiras, a partir de 06 de julho.

As ligações aéreas entre os dois arquipélagos próximos da costa ocidental africana já tinham sido tema da IV cimeira bilateral entre os governos de Cabo Verde e daquela região autónoma espanhola, que decorreu em 29 de novembro em 2021 nas Canárias, com os dois executivos a consideram como prioritária a retoma desses voos.

Na ocasião foram assinados acordos pelo presidente do Governo das Canárias, Ángel Víctor Torres, e pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva. Conforme informação então divulgada sobre as conclusões da cimeira, os dois arquipélagos traçaram o objetivo de retomar as ligações aéreas, no quadro do programa europeu de cooperação territorial Interreg Mac 2021 -- 2027, que está a ser gerido pelas Canárias.

O presidente do Governo das Canárias considerou ser "indispensável" recuperar as ligações aéreas entre os dois arquipélagos, lembrando que, entre outros aspetos, há cerca de 60 empresas canárias presentes em Cabo Verde, a maior presença em África.

