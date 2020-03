Arguidos argumentam que não devem pagar compensação Os três executivos do banco Credit Suisse envolvidos no escândalo das dívidas ocultas em Moçambique rejeitam qualquer ação incorreta e consideram que Moçambique não tem direito a compensação, conforme pedido pela Procuradoria-Geral da República. economia Lusa economia/arguidos-argumentam-que-nao-devem-pagar_5e67680e1a16c91991b23ea9





De acordo com as declarações oficiais enviadas ao Tribunal Superior de Londres, e a que a Lusa teve acesso, Surjan Singh, Andrew Pearse e Detelina Subeva, que também estão a ser julgados no âmbito do mesmo processo num tribunal em Nova Iorque, afirmam que não são responsáveis pela degradação da situação económica em Moçambique no seguimento da crise da dívida oculta.

"O senhor Pearse nega que a República tenha direito ao que pretende, ou qualquer compensação dele", lê-se no documento entregue no tribunal londrino, em nome de Andrew Pearse.