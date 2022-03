"Neste momento, no acompanhamento praticamente ao dia que vamos fazendo da situação dos bens que importamos [das zonas afetadas pelo conflito na Ucrânia], não existem dificuldades de abastecimento e estão assegurados os aprovisionamentos até ao próximo mês de junho", referiu o ministro da Economia.

Pedro Siza Vieira falava numa conferência de imprensa conjunta com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, hoje em Lisboa, em que foram apresentadas medidas de apoio às empresas e setores mais afetados pela subida de custos resultante do conflito na Ucrânia.

Perante esta situação, disse, está a ser feita uma monitorização do aprovisionamento e do nível de 'stocks' de cereais para alimentação humana e animal e estão também a ser tomadas medidas para diversificação de fornecedores de cereais, além do acompanhamento da disponibilidade de produtos energéticos no país.

