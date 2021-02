Os dados fazem parte do quinto relatório do Governo sobre a aplicação dos apoios recebidos pelos parceiros até final de 2020, publicado pelo Ministério da Economia e Finanças e hoje consultado pela Lusa.

Os financiamentos para apoio à tesouraria das micro, pequenas e médias empresas foram suportados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) com 15 milhões de dólares (12 milhões de euros) e pelo Instituto Nacional da Segurança Social (INSS) com nove milhões de dólares (sete milhões de euros).

Os setores de maior destaque entre as propostas aprovadas são os do comércio (29%), avicultura e pecuária (16%), turismo (9%), indústria transformadora alimentar (8%) educação (6%) e agricultura (6%).

Um total de 199 projetos foram aprovados na zona sul do país, 132 no centro e 76 no norte.

"Do montante das propostas aprovadas, mais de metade já foi desembolsado aos beneficiários", lê-se no documento, sendo que "as propostas aprovadas cujo valor ainda não foi desembolsado" aguardam apresentação de documentos pelos proponentes.

Moçambique tem um total acumulado de 599 mortes e 56.160 casos, 64% dos quais recuperados e 222 internados.

O impacto da covid-19 fez com que o Produto Interno Bruto (PIB) moçambicano regredisse 1,28% em 2020, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) moçambicano.

LFO // VM

Lusa/Fim