A informação consta do cronograma aprovado em reunião do conselho de ministros e que entrou em vigor em 28 de julho, documento ao qual a Lusa teve hoje acesso e que refere que a Cidade Velha, município de Ribeira Grande (Santiago), será a primeira localidade do arquipélago a desligar os emissores analógicos de televisão, em 17 de agosto.

Até novembro serão desligados os restantes emissores da ilha de Santiago e, no mesmo mês, ainda os das ilhas do Maio e do Fogo, e em São Vicente a 17 de novembro, conforme previsto no "calendário de cessação das emissões televisivas terrestres" em Cabo Verde.