O último voo no itinerário Luanda-Ponta Negra está programado para dia 26 de julho.

As ligações de Luanda-Brazzaville serão feitas das vezes por semana, com saídas à sexta-feira e domingo, numa aeronave modelo Dash-8 400, com capacidade para 74 passageiros.

"No âmbito do planeamento e gestão da rede TAAG, a ligação Angola - República do Congo, através de Brazzaville, vai proporcionar à companhia, uma maior conectividade e tráfego com a região da África Austral", refere-se no comunicado da transportadora aérea.

Brazzaville é a maior cidade da República do Congo, com uma forte concentração de atividade económica, industrial e serviços, que tornam o destino atrativo para o segmento corporativo e particular, acrescenta a TAAG que disponibiliza atualmente 11 destinos domésticos e 12 destinos internacionais.

RCR // VM

Lusa/Fim