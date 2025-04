A TAAG -- Linhas Aéreas de Angola -, refere em comunicado que o primeiro voo desta nova rota de transporte de mercadorias foi realizado na quarta-feira e enquadra-se na consolidação da presença da companhia no setor de carga aérea a nível internacional.

O novo serviço de carga Luanda-Nairobi terá uma frequência semanal, operada à quarta-feira, tendo como prioridade o transporte de flores, aproveitando o potencial do Quénia como um dos maiores exportadores do segmento de floricultura do mundo, estimando uma capacidade de carga de 18.000 quilogramas por voo, podendo atingir entre 1 e 2 milhões quilogramas por ano, refere o comunicado.

De acordo com o diretor de Carga e Correio da TAAG, David Ambridge, citado na nota, a partir de Nairobi a empresa espera transportar uma grande quantidade de flores e outros perecíveis para Angola e outros destinos servidos pela TAAG.

"Esta rota vai criar novas oportunidades de comércio e vai fortalecer a nossa rede de carga no continente africano", realçou.

A transportadora estatal angolana salienta também que a nova operação se enquadra no plano de expansão da TAAG, capitalizando o "hub" de Nairobi na África Oriental para estabelecer conexões estratégicas com os Emirados Árabes Unidos e a Índia.

Além disso, a companhia busca oferecer "mais uma alternativa logística" para os exportadores de flores do Quénia, facilitando o acesso ao mercado europeu por meio do "hub" de Luanda, potenciado pela companhia angolana.

Para garantir uma operação eficiente e integrada, a TAAG firmou parcerias estratégicas com parceiros internacionais especializados no seguimento da carga e focados no mercado queniano, nomeadamente a Aerospeed Express, a Mitchell Cotts e a Tradewinds.

A expansão da operação de carga da TAAG "está alinhada com os esforços para transformar Luanda/Icolo e Bengo em um "hub" regional de transporte aéreo, maximizando o potencial da infraestrutura aeroportuária" do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, adianta a nota.

DAS // CC

Lusa/Fim